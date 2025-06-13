В Бешенковичском районе мужчина избил мать кастрюлей — возбуждено уголовное дело

В Бешенковичском районе Витебской области произошёл вопиющий случай домашнего насилия: 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил собственную мать. Инцидент произошёл 26 марта 2025 года в одном из частных домов, где мужчина проживал вместе со своей 73-летней матерью.

По данным следственных органов, причиной конфликта стал отказ женщины дать сыну деньги на спиртное. В ответ мужчина схватил кухонную кастрюлю и несколько раз ударил пожилую женщину по голове. После избиения он не оказал ей никакой помощи, а просто лег спать, оставив тяжело пострадавшую без сознания и с кровотечением.

Женщину удалось спасти благодаря внимательности соседей. Они заметили, что пенсионерка выглядит плохо и сразу вызвали бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшей серьёзные травмы головы и доставили её в больницу, где она получила необходимую помощь.

После госпитализации началась проверка, в ходе которой следствие собрало достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности, вёл маргинальный образ жизни и регулярно злоупотреблял алкоголем. Соседи характеризуют его как агрессивного и неуравновешенного человека.

Теперь ему предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и жестокое обращение с близким родственником. В случае признания вины мужчине грозит серьёзное наказание, включая длительное лишение свободы.

Следствие продолжается. Правоохранительные органы подчеркивают, что такие случаи — не редкость в неблагополучных семьях, и призывают граждан не оставаться равнодушными к проявлениям насилия в своих домах и соседстве. Именно благодаря внимательности окружающих жизнь пожилой женщины удалось спасти.