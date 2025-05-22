22 мая ограничат движение на трассе М3 и ряде дорог Минской области

Госавтоинспекция Минской области предупреждает об ограничениях движения, которые будут действовать 22 мая на двух участках дорог в связи с проведением следственных экспериментов после дорожно-транспортных происшествий. Временные неудобства коснутся как местных жителей, так и транзитных водителей, в том числе направляющихся из Витебска или в Витебскую область.

Где и когда перекроют движение

Автодорога М3 Минск — Витебск:

С 14:30 до 16:30 будет полностью перекрыто движение на 22-м километре трассы М3, неподалёку от Острошицкого Городка (Минский район). Ограничения затронут оба направления — как в сторону Минска, так и в сторону Витебска.

Это означает, что водителям из Витебской области, особенно из Орши, Лепеля и других близлежащих населённых пунктов, следует учитывать задержки в пути при движении в столичном направлении. По возможности рекомендуется заранее выбрать альтернативные маршруты или перенести поездки.

Местные дороги Н8980 и Н8932:

С 14:00 до 15:30 движение будет ограничено на перекрёстке дорог Н8980 (Таборы – Дегтяревка) и Н8932 (Таборы – Птичь – Старое Село). Этот участок находится вблизи деревни Дегтяревка Минского района. Эксперимент будет проводиться в обоих направлениях, что также может повлиять на движение транспорта из близлежащих районов.

Что делать водителям

ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее планировать маршрут, особенно тем, кто едет на междугороднем транспорте. Водителям из Витебска, Полоцка, Глубокого, Чашников и других городов области, направляющимся в Минск или обратно, следует проявить особую внимательность.

Кроме того, следственные эксперименты — важная часть расследования ДТП, направленная на установление обстоятельств произошедшего и предотвращение аналогичных ситуаций в будущем. Поэтому Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Витебская область — в зоне внимания

Напомним, что трасса М3 — одна из ключевых артерий, связывающих Минск с северо-восточной частью страны, включая Витебск. Ограничения на этом участке могут повлиять не только на междугородние перевозки, но и на коммерческие рейсы, а также личный транспорт.

Официальные службы призывают не пытаться объезжать заграждения по обочинам или полям — это создаёт угрозу для других участников движения и самих водителей.