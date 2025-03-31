Ситуация на дорогах Витебской области в выходные дни

За минувшие выходные на дорогах Витебской области зафиксировано 28 ДТП с материальным ущербом, 11 из которых произошли в Витебске.

В ходе рейдов сотрудники ГАИ задержали 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также 23 человека, управлявших транспортом без водительского удостоверения.

В Витебской области за выходные более 185 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД. Среди них 16 человек находились в нетрезвом состоянии, а 22 — передвигались без световозвращающих элементов.