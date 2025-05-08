Главный инженер в Витебске обвиняется в хищении 130 тонн битума на 186 тысяч рублей

Происшествия
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В Витебске главный инженер одного из предприятий оказался в центре уголовного дела по обвинению в хищении битума и присвоении вырученных от его продажи средств.

Согласно материалам следствия, с июня 2022 года по сентябрь 2023 года инженер действовал в сговоре с водителем, который по условному сигналу — кодовому слову «масло» — реализовывал битум сторонним покупателям. Часть полученных денег передавалась инженеру, который, в свою очередь, фальсифицировал документацию для сокрытия махинаций.

В результате предприятию был нанесён ущерб свыше 186 тысяч рублей — по данным следствия, было похищено более 130 тонн битума. Главному инженеру предъявлено обвинение по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет и наложение штрафа. Отмечается, что обвиняемый полностью возместил причинённый ущерб.

Уголовное дело в отношении водителя выделено в отдельное производство.

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