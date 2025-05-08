В Витебске загорелся торговый павильон на Центральном рынке — обошлось без пострадавших

Происшествия
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Утром 5 мая в Витебске произошло возгорание в одном из торговых павильонов, расположенных на территории Центрального рынка. Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного, и на место оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии спасатели зафиксировали сильное задымление внутри одноэтажного металлического роллета. Благодаря слаженной работе подразделений МЧС, возгорание было быстро локализовано и ликвидировано, что позволило избежать распространения огня на соседние торговые точки.

В результате пожара никто не пострадал. Однако помещения павильона пострадали: закопчены стены, потолок и пол, также повреждено имущество, находившееся внутри. Оценка материального ущерба и точная причина возгорания находятся на стадии установления.

Очевидцы сообщают, что в момент происшествия рынок продолжал работать, но торговля в непосредственной близости от павильона была временно приостановлена по соображениям безопасности. Вскоре после ликвидации пожара территория была очищена, и работа рынка возобновилась в обычном режиме.

Предварительно рассматриваются несколько версий причины инцидента, включая возможные проблемы с электропроводкой. МЧС напоминает владельцам торговых объектов о необходимости регулярных проверок состояния электросетей и соблюдении противопожарных норм.

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