В Витебске начальницу ЖЭУ будут судить за смерть женщины из-за падения наледи с крыши

Прокуратура Витебской области передала в суд Первомайского района города Витебска уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Её обвиняют в халатности, которая привела к трагедии — гибели человека. Речь идёт о неисполнении служебных обязанностей, что, по версии следствия, произошло из-за недобросовестного отношения к работе.

Обвиняемая занимала пост начальника жилищно-эксплуатационного участка. В середине декабря 2023 года — с 15 по 18 число — в обслуживающую организацию неоднократно поступали обращения от жильцов дома по проспекту Черняховского с просьбами очистить крышу от снега, наледи и сосулек. Как установлено, начальница ЖЭУ была в курсе этих заявок, однако никаких действий для устранения угрозы предпринято не было.

Игнорируя положения должностной инструкции и предписания нормативных актов, она не организовала очистку кровли силами подчинённых работников. Это, как считают следователи, стало причиной трагедии: в результате оттаивания снежных масс с крыши обрушилась наледь, которая упала на находившуюся рядом 39-летнюю женщину. Потерпевшая получила тяжёлые травмы и скончалась на месте.

Прокуратура Витебской области признала обвинение обоснованным и подтвердила, что материалы дела были исследованы всесторонне и объективно. Действия обвиняемой квалифицированы по части 2 статьи 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь — неисполнение служебных обязанностей, повлекшее смерть по неосторожности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, которая была избрана ранее, оставили без изменений. Дело расследовалось Следственным управлением СК по Витебской области.