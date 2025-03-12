Что ждёт бывшие школы Браславского района после аукциона?

В Браславском районе завершились электронные торги, организованные комитетом «Витебскоблимущество», в ходе которых два бывших школьных здания, расположенных в приграничной зоне на границе с Латвией, обрели новых владельцев. Покупатели получили не только сами постройки, но и право распоряжаться ими по своему усмотрению — от реконструкции до полного сноса с последующей застройкой.

Одним из самых примечательных лотов стало здание бывшей школы в агрогородке Друя. Этот двухэтажный комплекс, включающий гаражи, мастерские и дополнительные постройки, занимает площадь более 4,8 тысячи квадратных метров. Построенная в 1978 году школа уже несколько лет пустовала, поэтому стартовая цена на торгах была символической — всего одна базовая величина. В аукционе участвовали три покупателя, однако один быстро выбыл из борьбы, а оставшиеся вели минимальные торги. В результате объект был продан за 44,1 рубля — всего на 5% дороже стартовой стоимости.

Новый собственник здания получил несколько вариантов для его дальнейшего использования. Он может провести реконструкцию и превратить объект в жилой дом или фермерское хозяйство, а может снести его и построить что-то новое. Для Друи этот вариант выглядит особенно перспективным, ведь местная инфраструктура требует обновления, а туристический потенциал населённого пункта остаётся практически неиспользованным.

Другой лот — бывшая Карасинская начальная школа — был продан за 132,3 рубля. Комплекс включает одноэтажное бревенчатое здание площадью 500,6 квадратных метров, столовую (153,9 квадратных метров) и сарай (82,9 квадратных метров). Школа расположена в живописном месте рядом с озёрами Дрисвяты и Ричи, что делает её особенно привлекательной для инвесторов.

Как и в случае с Друей, участники торгов не проявили высокой активности: один из них быстро выбыл, и объект достался второму практически без борьбы. Новый владелец может либо отреставрировать здания, либо снести их и построить новый объект. Благодаря выгодному расположению эта территория вполне может превратиться в туристическую базу или уютное место отдыха.