Рецидивист из Витебска снова за решёткой спустя неделю после освобождения

Витебская область
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В Витебске 36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, совершил новое преступление всего через неделю после выхода из колонии.

После освобождения он некоторое время вёл себя спокойно, но, злоупотребив алкоголем, вновь нарушил закон. Выпивая у соседей, он познакомился с двумя мужчинами и предложил продолжить застолье. Однако, когда один из новых знакомых отправился в ночной клуб, преступник, оставшись наедине со вторым, внезапно достал нож, приставил к горлу жертвы и потребовал деньги и мобильный телефон. Испуганный мужчина подчинился, после чего нападавший скрылся.

Суд приговорил рецидивиста к 8 годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.

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