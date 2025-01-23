Витебское общежитие продано за 529 тысяч рублей: как прошел аукцион

В Витебске завершился уникальный аукцион, на котором пятиэтажное общежитие на улице Горбачевского, 26А было продано за 529 тысяч рублей. Начальная цена объекта составляла 240 тысяч рублей, но в ходе торгов она выросла в 2,2 раза. Аукцион длился почти двое суток и завершился 22 января в 16:00. Победитель сделал финальную 97-ю ставку.

Здание, возведенное в 1968 году, выделяется своими масштабами и исторической особенностью: на фасаде выложены цифры «1917-1967» в честь 50-летия Октябрьской революции. В общежитии насчитывается 111 жилых комнат общей площадью около 2 тысяч квадратных метров. Однако в доме отсутствуют лифты, а состояние инфраструктуры оставляет желать лучшего.

Продавцом объекта выступило УП «Витебский ДСК», владевшее зданием на праве хозяйственного ведения. Организатором аукциона было РУП «БелЮрОбеспечение». Торги начались 21 января в 9:00, но первые часы прошли спокойно. Первая ставка поступила лишь через восемь с половиной часов, а активная борьба развернулась в финале. За право владения боролись три покупателя, и итоговая стоимость превысила стартовую более чем в два раза.

Планы нового владельца пока не раскрыты. Предполагается, что здание может быть перепрофилировано под коммерческую недвижимость или жилые помещения. Однако, учитывая возраст объекта и отсутствие лифтов, реконструкция потребует значительных инвестиций.