Спасо-Преображенский храм в Полоцке после реставрации вновь открыл свои двери

Витебская область
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После многолетней реставрации открылась Спасо-Преображенская церковь Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Этот храм, являющийся одним из старейших каменных культовых сооружений Беларуси, был восстановлен с учетом сохранения уникальных фресок XII века, которые покрывают почти 90% его стен.

В процессе реставрации специалисты столкнулись с рядом трудностей. Деревянные элементы храма были сильно повреждены из-за неправильного микроклимата. Для их восстановления потребовалась помощь микробиологов, которые выявили и устранили грибок перед нанесением защитных составов.

Масляная настенная живопись XIX века, обнаруженная в храме, была сохранена и теперь выставлена в Художественной галерее Полоцка. Чтобы обеспечить надлежащие условия для сохранности фресок, в храме установлено современное цифровое оборудование для регулирования микроклимата.

Эксперты подчеркивают уникальность обнаруженных фресок. Они были написаны по указанию Евфросинии Полоцкой, и такие произведения не имеют аналогов среди других православных храмов XII века.

На церемонии открытия храма присутствовал Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

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