Арина Соболенко успешно преодолела барьер первого раунда на Открытом Чемпионате Австралии по теннису

В начале недели стартовал первый в новом сезоне турнир «Большого Шлема» Открытый Чемпионат Австралии по теннису. В женской части сетки одним из безоговорочных фаворитов является Арина Соболенко, которая накануне совершила первый шаг на пути к финалу. В следующем раунде ей предстоит встреча с испанской спортсменкой Джессикой Бузас Манейро. Если скачать удобное бк приложения для андроид на сайте «РБ», то появится возможность не только посмотреть это увлекательное событие, но и совершить на него пари с выгодными котировками.

После победы на турнире в Брисбене котировки Арины в преддверии Открытого Чемпионата Австралии только повысились. В первом раунде ей противостояла некогда грозная теннисистка из США Слоан Стивенс, которая на данный момент переживает не лучшие времена в своей карьере. В первом сете Соболенко начала громить 84-ю ракетку мира, но позже отдала инициативу сопернице. Однако в самый решающий момент представительница Беларуси все же вырвала победу 6:3.

Во втором игровом отрезке преимущество первой ракетки мира стало еще более впечатляющим, и Стивенс оставалось только в последний раз насладиться игрой на турнире. Итоговая победа со счетом 2:0 выводит Соболенко во второй круг АО, где она встретится с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро, занимающей 52-ю строчку мирового рейтинга.