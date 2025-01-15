В Витебске на красный свет микроавтобус сбил насмерть 9-летнего школьника

В Витебске произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 9-летний школьник.
Инцидент произошел 9 января на проспекте Черняховского. По информации следственных органов, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter проигнорировал красный сигнал светофора и сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм школьник скончался в больнице.
Следственные органы начали уголовное дело по факту ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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