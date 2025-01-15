В Витебске на красный свет микроавтобус сбил насмерть 9-летнего школьника

Витебская область
Автор Опубликовано

В Витебске произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 9-летний школьник.

Инцидент произошел 9 января на проспекте Черняховского. По информации следственных органов, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter проигнорировал красный сигнал светофора и сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм школьник скончался в больнице.

Следственные органы начали уголовное дело по факту ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

За выходные в Витебской области выявили десятки нарушителей ПДД и 31 ДТП

Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2025 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.