В Витебске на красный свет микроавтобус сбил насмерть 9-летнего школьника

В Витебске произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 9-летний школьник.

Инцидент произошел 9 января на проспекте Черняховского. По информации следственных органов, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter проигнорировал красный сигнал светофора и сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм школьник скончался в больнице.

Следственные органы начали уголовное дело по факту ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.