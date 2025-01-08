Под Витебском столкнулись Volkswagen и Haval: один погибший, шестеро в больнице

Под Витебском произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и Haval Jolion, в результате которого один человек погиб, а шестеро получили травмы. Авария произошла 7 января около 13:00 на 63-м километре автодороги М-8 «Граница РФ — Витебск – Гомель» вблизи деревни Сущево.

По данным ГАИ, водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Haval, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

Водитель Volkswagen Passat скончался на месте происшествия, его личность пока не установлена. В результате столкновения в немецком автомобиле оказались заблокированы люди. Спасатели извлекли из искореженного салона 15-летнюю девочку и 41-летнюю женщину.

Пострадали также водитель и трое пассажиров Haval в возрасте 21, 29 и 52 лет. Всех шестерых выживших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники скорой помощи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего их госпитализировали в Витебскую областную больницу. Девочку направили в областную детскую больницу. У всех пострадавших диагностированы сочетанные травмы.

Врачи Витебской областной больницы проводят операции двум пострадавшим. Ещё двоих с менее тяжёлыми травмами поместили в травматологическое отделение, а одного пациента — в нейрохирургическое