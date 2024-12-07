Где в Витебской области 7 декабря работают мобильные датчики контроля скорости?

Витебская Госавтоинспекция проинформировала «Витебский курьер», что 7 декабря на территории Витебской области будут работать мобильные датчики контроля скорости.

Датчики скорости способствуют повышению безопасности дорожного движения. Эти устройства будут размещены в различных точках региона с целью выявления нарушений скоростного режима, предотвращения аварийных ситуаций и повышения дисциплины среди водителей.

Датчики ГАИ будут сегодня работать на следующих автодорогах:

с 08:00 до 20:00

— на автодороге М-8: Витебский район (75+000), скоростные ограничения 70 км/час;

— на автодороге М-8: Лиозненский район (113+390), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых автомобилей 70 км/час;

— на автодороге Р-49: Витебский район (12+680), скоростные ограничения 70 км/час;

— на автодороге Р-20: Витебский район (23+010), скоростные ограничения 70 км/час.