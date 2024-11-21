Жителя Толочинского района оштрафовали за продажу российского топлива

В экономическом суде Витебской области рассмотрели дело жителя Толочинского района, который занимался торговлей российским бензином и дизельным топливом без государственной регистрации.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года автомобиль обвиняемого остановили сотрудники ГАИ в Орше. В ходе осмотра кузова обнаружили 32 емкости с 300 литрами дизельного топлива и 250 литрами бензина.

Установлено, что с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года мужчина закупал топливо в России, а затем продавал его на территории Толочинского и Оршанского районов по цене 2 рубля за литр. Предпринимательскую деятельность он вел без оформления регистрации.

На суде житель Толочинского района признал свою вину. Суд квалифицировал его действия как правонарушение по части 2 статьи 13.3 КоАП.

В результате мужчине назначили штраф в размере 200 рублей и конфисковали обнаруженное топливо. Судебное постановление вступило в силу.