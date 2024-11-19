В Витебске на пешеходном переходе сбили женщину: она госпитализирована

Витебская область
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Вечером 17 ноября в Витебске произошел наезд на пешехода, в результате которого пострадала женщина.

Согласно предварительным данным Госавтоинспекции, 37-летний водитель автомобиля «Renault» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила улицу Карла Маркса по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №48.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.

По данному ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

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