В говядине Витебского мясокомбината снова обнаружен аминоантипирин

Продукция Витебского мясокомбината привлекла повышенное внимание контролирующих органов при поставках в Российскую Федерацию.

По результатам лабораторных исследований в говядине этого предприятия был вновь выявлен аминоантипирин — метаболит аминопирина, обладающий обезболивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Использование данного вещества как лекарственного средства ограничено из-за риска развития агранулоцитоза. В промышленности аминоантипирин применяют как реагент в биохимических процессах, связанных с пероксидами и фенолами.

В связи с этим Россельхознадзор потребовал перевести мясокомбинат на режим «Усиленного контроля» в Реестре Таможенного союза.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад это вещество уже обнаруживалось в продукции Витебского мясокомбината, наряду с другими медикаментами.