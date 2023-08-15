В Полоцке на пенсионера на бывшем мясокомбинате упала бетонная плита

Витебская область
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Несчастный случай произошел15 августа в Полоцке. В МЧС обратилась женщина, которая сообщила, что железобетонная плита упала на мужчину на территории бывшего мясокомбината.

Ноги и часть туловища пострадавшего мужчины были прижаты плитой. Он был в сознании.

Работники МЧС убрали обломки плиты, а затем стабилизировали основной массив плиты, чтобы достать из-под нее мужчину. Пенсионер 1959 года рождения был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия не сообщаются.

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