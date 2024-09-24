Какими достижениями отметились витебские спортсмены в первой половине сентября

Витебские спортсмены регулярно завоевывают призовые места на местных, региональных и мировых аренах. Чтобы просмотр спортивных трансляций был увлекательнее, можно делать ставки на любимых атлетов и спортивные команды. Кроме того, в онлайн казино клиенты зарабатывают крутя барабаны и играя в настольные игры.

В Омске проходили соревнования по велоспорту, в которых витебчане показали себя на достойном уровне. В первый день международного соревнования по велоспорту, который состоялся на треке серии Гран-при и Кубок Содружества между Сибирскими регионами и РБ представители Витебской области смогли завоевать 2 медали. В мужских состязаниях бронзу заслужил Вадим Одинец из Полоцка. Диана Ловейко заняла почетное 2-е место.

В шахматном клубе ГУ «ГФСК «Витебск» прошел в 115 раз Витебский открытый лично-командный шахматный турнир. Посвящен он был Дню народного единства РБ. Всего соревновался 61 шахматист из разных городов РБ, России и Шри-Ланки, что присвоило соревнованию статус международного.

В личном зачете победил Володин, на втором месте Дасюк из Новополоцка. Третье место заслуженно получил шахматист из Витебска – Александр Камеко.

В ветеранской номинации первое место занял Бондарев из Витебска. Призеры женской номинации – Кравченя, Варанкина из Витебска, Дубовская.

16 сентября в чемпионате страны по хоккею проходил матч между ХК «Гомель» и ХК «Витебск». Витебские хоккеисты смогли одержать победу, завершив матч со счетом 2:0.

Если сравнивать с прошлой встречей, на которой «Витебск» потерпел поражение, то видно, что тренерский штаб принял решение незначительно изменить состав команды. На этой встрече дебют состоялся у нападающего Астанкова. Решение оказалось правильным, так как Евгений принял участие в одной из заброшенных шайб и отличился результативным пасом. Авторами шайб стали Камбович, Щегольков. На воротах ХК «Витебск» стоял Кузмаул, который за две игры не пропустил ни одной шайбы. Кстати, промокод Джойказино, помогает делать игру гораздо увлекательнее и азартнее. Уникальная комбинация предоставляет фриспины, благодаря которым можно крутить барабаны за счет казино.

На соревнованиях, которые проходили в Таиланде, спортсменки Перемотова и Бурая завоевали два серебра на юношеском первенстве мира по муай-тай.

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