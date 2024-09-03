Процентные ставки по кредитам в Беларуси растут третий месяц подряд

Финансы
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В Беларуси уже третий месяц подряд наблюдается рост процентных ставок по новым кредитам как для физических, так и для юридических лиц. Хотя этот рост пока незначителен, он отражает стремление Национального банка охладить рынок кредитования.

Так, в июле средняя процентная ставка для граждан (без учета льготных кредитов) возросла до 10,19%. В мае она составляла 9,99%, а в июне – 10,1%. Несмотря на то, что это повышение пока носит скорее символический характер, оно не оказывает существенного влияния на рынок.

Кредитная задолженность населения стабильно увеличивается с начала 2023 года примерно на 0,5 млрд рублей в месяц. В июле 2024 года она превысила 23,3 млрд рублей, из которых около 15 млрд пришлось на кредиты на приобретение недвижимости, а остальное – на потребительские кредиты.

Для юридических лиц средняя процентная ставка по новым кредитам (без учета льгот) также выросла в июле до 10,54%. Для сравнения, в мае она составляла 10,08%, а в июне – 10,34%. С июня прошлого года кредиты для бизнеса подорожали приблизительно на 2%.

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