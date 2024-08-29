Азаренко вслед за Соболенко выходит в 1/16 финала US Open

Поклонники тенниса из Беларуси в эти дни могут наслаждаться успешными выступлениями двух своих соотечественниц на Открытом Чемпионате США. Арина Соболенко и Виктория Азаренко успешно стартовали на американских кортах и готовятся к матчам 1/16 финала. Их будущие поединки на US Open будет подробно освещать БК Ubet, а бонусы этого букмекера по ссылке https://www.vseprosport.kz/bonusy-bukmekerov/ubet.kz позволят сделать бесплатное пари на любой исход противостояний.

Виктория Азаренко в статусе одной из самых опытных теннисисток турнира начала свои выступления на US Open c поединка против Юлии Стародубцевой. 35-летняя белорусская спортсменка неожиданно уступила в первом сете, но позже смогла перевернуть ход неудачно складывающегося поединка в свою пользу – 6:1 6:1 в двух следующих партиях.

Во второй раунде US Open сопернице Виктории стала француженка Клара Бюрель, занимающая 56-ю строчку в мировом рейтинге. На этот раз Азаренко не стала играть на нервах своих поклонников, и одержала более чем уверенную победу со счетом 2:0 (6:1 6:4).

30 августа Виктория примет участие в матче 1/16 финала Открытого Чемпионата США по теннису, ее соперница Яфань Ван занимает 80-е место в рейтинге WTA и представляет Китай.