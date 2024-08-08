Историческая усадьба в Витебской области выставлена на аукцион за 40 рублей

Комитет «Витебскоблимущество» объявил о продаже усадьбы исторического имения «Малые Дольцы», расположенного в Ушачском районе. Уникальное предложение удивляет своей начальной ценой — всего одна базовая величина, что составляет всего 40 рублей.

Исторический дом, построенный в 1848 году для семьи Веренько, является ценным объектом культурного наследия. В начале XX века имение перешло во владение рода Сущинских. В 1909 году именно здесь была создана и поставлена одна из первых белорусских пьес под названием «Михалка». Среди создателей пьесы были известный культурный и политический деятель Вацлав Ивановский, а также дети владельцев имения — Анна и Эдвард Сущинские. Анна исполнила роль Юльки в этой постановке.

До 2013 года усадьба использовалась местным сельхозпредприятием в административных целях, а в 2020 году объект получил статус историко-культурной ценности. На сегодняшний день дом законсервирован, а рядом с ним сохранились фрагменты старинного парка.

Новому владельцу предстоит провести ремонтно-реставрационные работы в течение пяти лет после покупки. Оценочная стоимость усадьбы составляет 115 000 рублей, но благодаря низкой стартовой цене на аукционе, это предложение представляет собой редкий шанс приобрести столь значимый объект. Торги состоятся 20 августа, и это уникальная возможность для тех, кто готов вдохнуть новую жизнь в историческое наследие Беларуси.