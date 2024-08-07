На школьника в Витебске упали футбольные ворота: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования 8-летнего мальчика в Витебске во время тренировки в надувном футбольном манеже ВЦСК. Ребенок получил серьезные травмы: черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и ушиб грудной клетки.

Инцидент произошел 5 августа, когда трое детей играли в мяч на футбольном поле крытого манежа. Мяч попал в сетку ворот, и 8-летний мальчик попытался его достать, подняв незакрепленные футбольные ворота. Конструкция упала на ребенка, причинив ему серьезные травмы.

Мальчика срочно перевезли в Минск, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, где он находится в реанимации. На утро его состояние оценивается как средней тяжести, он в сознании и получает необходимое медикаментозное лечение.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр, опросила очевидцев, родственников и тренера ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза и изъята необходимая документация.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 165 УК, касающейся ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего. Особое внимание в ходе расследования будет уделено установлению причин и условий, которые способствовали трагедии.