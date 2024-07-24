Суд в Витебском районе запретил студенту самостоятельно тратить стипендию

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о нестандартном случае из судебной практики Витебского района. Прокурор обратился в суд с просьбой запретить студенту колледжа самостоятельно распоряжаться своей стипендией. Суд удовлетворил это ходатайство, и теперь подростку запрещено использовать свои деньги до совершеннолетия.

Обстоятельства дела:

Лишение родительской опеки: Парень остался без родителей, его законным представителем назначен директор колледжа, где он обучается.

Парень остался без родителей, его законным представителем назначен директор колледжа, где он обучается. Государственное обеспечение: Подросток находится на полном государственном обеспечении, получая ежемесячную стипендию и другие предусмотренные законом выплаты.

Подросток находится на полном государственном обеспечении, получая ежемесячную стипендию и другие предусмотренные законом выплаты. Неправомерное использование средств: Выяснилось, что студент тратил деньги на сигареты и развлечения. При проверке его комнаты в общежитии обнаружилось отсутствие продуктов питания и средств гигиены.

Выяснилось, что студент тратил деньги на сигареты и развлечения. При проверке его комнаты в общежитии обнаружилось отсутствие продуктов питания и средств гигиены. Негативные последствия: Генпрокуратура отметила, что самостоятельное распоряжение стипендией не обеспечивало подростку необходимых условий для полноценного физического развития.

Решение суда: В суде молодой человек признал свою вину. Несмотря на это, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, запретив парню самостоятельно распоряжаться стипендией и другими социальными выплатами до достижения им 18 лет. Однако, решение суда ещё не вступило в силу, и у ответчика есть право подать апелляцию.

Юридическое обоснование: Согласно п. 4 ст.25 Гражданского кодекса Беларуси, суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией или иными доходами при наличии достаточных оснований.