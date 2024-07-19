Ещё два человека утонули в Витебской области на этой неделе

В связи с жаркой погодой количество утонувших в Витебской области выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. По данным ОСВОД, на 15 июля в регионе от утопления погибли 34 человека.

Так недавно в ночь с 14 на 15 июля в Лепеле, где утонула женщина, отдыхавшая с компанией на берегу озера.

После этого МЧС сообщило еще о двух случаях утопления: 15 июля утонул человек в Оршанском районе, а 17 июля – в Глубокском. В последнем случае на озере Марцебылинское в агрогородке Марцебылино трое мужчин отдыхали на берегу. Один из них, 46-летний мужчина, отплыл на 40 метров от берега и пропал под водой. Позже его тело было найдено водолазами в 50 метрах от берега.

Таким образом, на сегодняшний день известно о 36 или 37 случаях утопления в Витебской области с начала года.