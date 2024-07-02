Девушка утонула в реке Полота в Полоцке

30 июня в 12:43 спасатели получили сообщение о происшествии в реке Полота, в районе улицы Заводской в Полоцке. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили и извлекли из воды тело утонувшей девушки на расстоянии 5 метров от берега.

Выяснилось, что погибшая девушка, 1997 года рождения, около 11:00 приехала к реке с компанией. Примерно в 12:00 она отправилась плавать и вскоре пропала из виду. Очевидцы сразу же сообщили о случившемся в Полоцкий районный отдел внутренних дел.