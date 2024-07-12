Жителя Витебска приговорили к 20 годам за убийство жены и покушение на её любовника

В Витебске 41-летний мужчина получил 20 лет лишения свободы за убийство своей жены и попытку убить её любовника. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, застал супругу в объятиях другого мужчины на лестничной площадке.

В ярости он забежал в квартиру, взял два ножа и попытался напасть на соперника. Любовнику удалось отбиться и убежать, но жена погибла от множества ножевых ранений — ей было нанесено не менее 21 удара ножом и два удара твердым тупым предметом. Женщина скончалась на лестнице подъезда.

Суд также установил, что мужчина ранее систематически истязал супругу. Ему инкриминировали шесть эпизодов истязаний с октября 2022 года по август 2023 года, а также угрозу убийством.

На судебном заседании обвиняемый признал вину частично: он признал убийство жены и три эпизода её истязаний. Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда признала его виновным в убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство, истязаниях и угрозах убийством.

Приговор предусматривает 20 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке. Информацию предоставила служба информации прокуратуры Витебской области.