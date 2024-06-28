Александра Саснович выбыла из квалификации «Уимблдона»

Спорт
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В начале следующей недели стартует один из самых престижных теннисных турниров «Уимблдон». К огромному сожалению поклонников этого вида спорта из Беларуси, их соотечественница Александра Саснович не смогла выйти в основную сетку соревнований, проиграл в полуфинале квалификации. Весело провести время в ожидании поединков с участием Соболенко и Азаренко помогут бонусы и акции Pin-Up, представленные по ссылке https://www.vseprosport.by/guide/casino/akcii-i-bonusy-kazino-pin-up-kak-poluchit-i-otygrat.

Александра Саснович начала свой путь в квалификации «Уимблдона» поединком против представительницы Словении Вероники Эрьявец. 176-я ракетка мира не смогла ничего противопоставить белорусской спортсменки, которая чуть более чем за час игрового времени одержала разгромную победу со счетом 2:0.

Однако уже в следующем раунде отборочного турнира Саснович потерпела сенсационное поражение от 199-го номера рейтинга хорватки Леа Бошкович. Победив в первом сете 6:2, представительница Беларуси проиграла две последующие партии с одинаковым счетом 4:6. Таким образом, в основной сетке «Уимблдона» примут участие две белорусских теннисистки – Арина Соболенко и Виктория Азаренко.   

теннис
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