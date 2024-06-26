Минское «Динамо» одержало важную победу над «Неманом» в рамках Высшей лиги Беларуси по футболу

В минувшие выходные в Высшей лиге Беларуси по футболу состоялось интригующее противостояние двух лидеров турнирной таблицы первенства «Динамо Минск» и «Немана». Битва двух титанов белорусского чемпионата стала ярчайшей вывеской игрового дня, намного содержательнее некоторых матчей проходящего в эти дни Евро-2024 в Германии. Однако этот турнир может понравиться любителям совершать пари, тем более на портале Metaratings предлагают выбрать ценный фрибет Евро 2024.

В заключительном матче 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу встретились вторая и третья команда первенства «Динамо Минск» и «Неман». В первом тайме зрители наблюдали на поле равную борьбу, но столичному коллективу удалось открыть счет на 38-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Павла Седько.

Во второй половине встречи «Неман» остался в меньшинстве после удаления Садовничего, но даже в неравных составах команда из Гродно смогла сравнять счет на 72-й минуте. Автором гола стал Гулжигит Алыкулов. Однако усталость и давление соперника не позволили «Оленям» увезти из столицы хотя бы одно очко – на 83-й минуте 17-летний Трофей Мельниченко своим точным ударам принес «Горожанам» итоговую победу со счетом 2:1.