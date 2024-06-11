Спор о месте распития алкоголя закончился реанимацией для одного из участников

В Толочинском районе произошел инцидент, в результате которого мужчина оказался в реанимации после спора о том, где лучше употреблять алкоголь.
Два приятеля начали обсуждать, где лучше проводить время за алкоголем: на природе или дома. Спор быстро перерос в драку, когда один из мужчин использовал металлический костыль и несколько раз ударил им другого.
Несмотря на случившееся, оба мужчины продолжили пить. На следующее утро один из них заметил, что его товарищ чувствует себя очень плохо, и вызвал скорую помощь. В больнице у пострадавшего диагностировали переломы ребер и повреждение легкого, после чего его поместили в реанимацию.