С июня 2024 года молодым специалистам в Беларуси будут предоставлять кредиты под 2,38%

В июне 2024 года в Беларуси начнут предоставлять кредиты молодым специалистам под 2,38% годовых. Максимальная сумма займа составит 13 038 беларуских рублей, что равно 30 бюджетам прожиточного минимума. Для получения этой суммы ежемесячный доход должен быть примерно 680 рублей.

Получить выгодный кредит могут молодые специалисты, направленные на работу в организации вне места проживания родителей или на предприятия в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Еще одна категория потенциальных заемщиков – молодые специалисты, работающие в сельских населенных пунктах или трудоустроившиеся туда самостоятельно в течение шести месяцев после окончания обучения. Кредит можно использовать на покупку любых непродовольственных товаров белорусского производства.