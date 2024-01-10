Как взять кредит если у тебя микрозаймы

Можно ли оформить кредит в банке, если уже выплачиваешь микрозайм, а то и несколько? Разбираемся, могут ли долги в МФО повлиять на одобрение кредита.

Отражается ли микрозайм в кредитной истории

Информация о микрозаймах отражается в кредитной истории. Микрофинансовые организации (МФО) вносят информацию о долгах и должниках в бюро кредитных историй.

Ответственный клиент, который всегда вовремя возвращает долги, желанный клиент в любых финансово-кредитных компаниях, и он сам выбирает, взять микрозайм или оформить кредит.

Кредитор проверяет историю потенциального заемщика, чтобы убедиться в его надежности. Будучи уверенным, что клиент вовремя вернет долг, банк может предложить ему выгодные условия — более длительный период кредитования и низкий процент.

Если же заемщик часто допускал просрочки, при работе с ним кредитная организация наверняка постарается обезопасить свои средства и заложить риски в процентную ставку по кредиту.

Поэтому так важно следить за кредитной историей. В ней отражается все ваше финансовое прошлое: кредиты, займы, в том числе микрозаймы. А также заявки, которые вы направляли в банки и микрофинансовые организации. Даже те из них, которые не одобрили, или предложением по которым вы в результате не воспользовались.

Обратиться в банк или в МФО

С точки зрения банка частое обращение в финансовые компании может говорить о нестабильном материальном положении и неумении рассчитывать финансовые возможности. Особенно если это не разовое происшествие, а системный подход, для потенциального кредитора это повод насторожиться.

Неоплаченные штрафы, долги за коммунальные платежи, алименты, переданные в исполнительное производство — все это тоже принимается во внимание.

На основе кредитной истории рассчитывается кредитный рейтинг. От него могут зависеть условия, которые вам предложит банк:

количество заявок на кредит и займы;

порядок погашения кредитов;

просрочки — были ли они, как часто, надолго ли задерживали платежи;

были ли проблемы с погашением задолженности по займам, в которых человек выступал поручителем или созаемщиком. Насколько аккуратно и в срок погашали такой долг;

задолженности по коммунальным платежам, штрафам госавтоинспекции, налогам, алиментам и другие долги также могут повлиять на кредитный рейтинг потенциального заемщика.

Проблемы в прошлом могут повлиять на решение по заявке. Банк может предложить выход, например, программу, рассчитанную на исправление от проблемной кредитной истории в комфортном для заемщика режиме.

Брать очередной микрозайм на короткий срок и под высокий процент или оформить кредит на более выгодных условиях, решает сам клиент.

В Совкомбанке можно получить быстрое одобрение по заявке. Заполните простую онлайн-форму на сайте банка по этой ссылке https://sovcombank.ru/apply/credit/zajm-bez-otkaza/. В тот же день вы узнаете решение. Никакого долгого и томительного ожидания! А еще никаких комиссий и скрытых платежей — условия кредитования прозрачны и понятны.