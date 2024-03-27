Благоустройство сквера на Московском проспекте запланировано на конец апреля

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Предстоящее благоустройство сквера в районе домов №64 и №66 на Московском проспекте в Витебске обещает преобразить пространство и сделать его более комфортным для жителей района.

Основные планы по благоустройству включают в себя разборку асфальтового покрытия существующей автомобильной парковки, а также замену плиточного и асфальтового покрытия тротуаров. На освободившемся месте будут созданы уютные площадки для отдыха с использованием плиточного покрытия, которые станут идеальным местом для встреч с семьей и друзьями или просто для отдыха после трудового дня.

Кроме того, планируется оборудование детской игровой площадки с использованием резинового травмобезопасного покрытия, что позволит детям безопасно и весело проводить время на свежем воздухе. Для удобства автовладельцев также будут созданы две парковки на 10 и 7 автомобилей соответственно, а также разворотная площадка для облегчения движения на территории сквера.

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благоустройство Витебск
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