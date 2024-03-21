Утвержден список автомобилей, налог на которые увеличен в 10 раз

Министерство по налогам и сборам предоставило разъяснения относительно процесса уплаты транспортного налога для компаний, владеющих автомобилями, не старше трех лет и включенных в список повышенной комфортности.

В соответствии с данными разъяснениями, компании обязаны уплачивать авансовые платежи за транспортный налог в размере одной четверти годовой ставки. Например, уплата аванса за первый квартал должна быть осуществлена не позднее 22 марта текущего года.

На данный момент проект постановления Совета Министров Беларуси, определяющий перечень транспортных средств повышенной комфортности, находится на согласовании у соответствующих государственных органов. В этом проекте перечислены марки и модели автомобилей выпуска 2022, 2023 и 2024 годов, которые подпадают под повышенный транспортный налог.

Согласно предоставленным данным, компании обязаны исчислять и уплачивать авансовые платежи за транспортный налог в соответствии с установленными сроками и ставками. Льготы по транспортному налогу не применяются при уплате авансовых платежей. Физическим лицам необходимо произвести уплату налога не позднее 15 ноября.

Определен пример расчета суммы транспортного налога для автомобиля Aston Martin V12 Vantage 6,0 V12 (517 лошадиных сил), выпущенного в 2022 году. При условии, что ставка транспортного налога для данного автомобиля составляет 2250 рублей в год, уплата аванса за первый квартал составит 562,5 рубля, а общая сумма налога за год составит 2250 рублей.

Таким образом, процесс уплаты транспортного налога для компаний и физических лиц осуществляется в соответствии с установленными законодательством сроками и ставками, что предоставляет прозрачность и ясность в процессе уплаты данного вида налога.