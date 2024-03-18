Что такое виртуальный номер и зачем нужен

У вас есть бизнес? Вам необходимо общение из-за границы? Хотите перестать получать телефонный спам? Виртуальный номер – это то решение, которое вы искали. Когда мы решаем взяться за проект, будь то малый бизнес или стартап, мы обязательно обнаруживаем, что нам необходимо провести границу между нашей работой и личной жизнью. Мало того, мы также хотим поддерживать сильные и надежные каналы связи.

Среди широкого спектра доступных опций виртуальный номер дает нам возможность пользоваться традиционными функциями телефона на всю жизнь и в то же время пользоваться преимуществами цифровой среды. Хотя, если вы не думаете о начале бизнеса, виртуальные телефоны также являются отличной идеей для любого пользователя, когда речь идет о том, чтобы избежать нежелательных звонков или просто иметь защитный номер с кем угодно.

Виртуальный номер можно использовать по-разному. По этой причине сегодня мы опишем преимущества этого инструмента, о которых многие наверняка не знали.

Что такое виртуальный номер телефона и для чего он нужен?

Виртуальный номер — это обычный телефонный номер, состоящий из девяти цифр и префикса, который физически не связан с физическим кабелем, но использует Интернет для связи с другими телефонными номерами.

Преимущества

Как мы видим, аренда виртуального номера не подразумевает каких-либо изменений в способе связи с вами, поскольку ваши контакты будут продолжать использовать номер телефона. Но также этот инструмент особенно полезен в определенных случаях.

Давайте представим, что нам для работы нужен мобильный или стационарный телефон, и мы не хотим раскрывать свой личный номер. Самый удобный способ — поделиться нашим виртуальным номером с нашими партнерами и клиентами, чтобы все звонки на этот номер перенаправлялись на личный номер, который мы обычно используем.

Еще одна примечательная особенность виртуальных номеров – это предлагаемые ими возможности мобильности. Благодаря этому решению мы сможем управлять коммуникациями нашей компании из любой точки мира. Местоположение не имеет значения, поскольку его работа останется прежней.

А для тех, кому предстоит переехать в другую страну, тоже есть огромные преимущества, ведь если наши близкие будут звонить нам по местным тарифам, для нас любой входящий звонок будет бесплатным.

Обслуживание клиентов по СМС

У некоторых телефонных операторов виртуальный номер мобильного телефона можно использовать и для поддержки клиентов посредством SMS. На сайте компании отображается виртуальный номер: проходящие клиенты могут использовать его для отправки своих запросов по SMS, а затем разговор продолжается по этому каналу.