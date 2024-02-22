В Полоцке спасли дрейфующего на льду пенсионера

20 февраля в Полоцке спасли пустившегося в невольное плавание на льдине пенсионера. Полочанин 1935 года рождения отправился с удочками на Западную Двину в район моста по улице Юбилейная. В какой-то момент зимняя рыбалка превратилась в экстремальный сплав по реке.

“В 15:43 поступило сообщение, что примерно в 60 метрах от берега на отколовшейся льдине находится человек в критическом состоянии. Тревогу подняли местные рыбаки, увидевшие, что их коллега по хобби попал в беду. Можно сказать, что спасенный дедушка родился в рубашке. Сильное течение на реке могло быстро размыть льдину, и последствия этого предугадать нетрудно”, – сообщила представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская.

На счастье пострадавшего неподалеку от него в тот момент находился катер ОСВОД. В считанные минуты спасатели добрались до пенсионера и помогли ему попасть на берег. Прибывшие к этому времени работники МЧС вызвали скорую помощь. Осмотрев пенсионера, медики пришли к выводу, что в госпитализации он не нуждается.

В общей сложности рыбак дрейфовал на льдине по Западной Двине около 10 минут. Выход на лед может быть крайне опасен.

“Необходимо учитывать переходящий зимне-весенний сезон, повышение температуры воздуха, помнить про то, что тонкий и рыхлый лед – вблизи камышей, кустов, под сугробами. Ненадежный он и в местах, где бьют ключи, быстрое течение, а в реку впадают ручьи. Соблюдение элементарной техники безопасности поможет сохранить ваше здоровье и жизнь”, – напомнила представитель МЧС.

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