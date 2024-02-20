Житель Витебска получил повреждения на 80% тела при переливе бензина из одной канистры в другую

Происшествия
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В результате неосторожного действия 38-летнего жителя Витебска, который решил переливать бензин из одной канистры в другую, произошел трагический инцидент. Инцидент случился 18 февраля, когда мужчина, не выпуская из рук сигарету, проводил операцию по переливу топлива.

В результате воспламенения паров бензина загорелась его одежда. Несмотря на происшествие, пострадавший обратился за медицинской помощью лишь спустя 10 часов.

Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Витебской областной клинической больницы с тяжелыми ожогами: головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 3-4 степени (80% тела). У пострадавшего также диагностированы ожоговая болезнь и не леченный ожоговый шок 3 степени. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, и он находится в бессознательном состоянии.

В больнице умерла от ожогов престарелая жительница Орши

Витебск происшествие ЧП
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