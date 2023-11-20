Под Витебском в результате пожара мужчина получил сильные ожоги

Пожар
Автор Опубликовано

Вечером 18 ноября произошел пожар в жилом доме, расположенном в садовом товариществе Железняки по улице Тихой в деревне Железняки. Пожарные получили вызов в 21:17, когда деревянный дом уже был полностью охвачен пламенем, что привело к обрушению его кровли.

Владелец этого дома, 65-летний мужчина, находился внутри в момент возникновения пожара, но ему удалось покинуть жилище до прибытия спасателей. Однако, при попытке самостоятельно потушить огонь, он получил серьезные ожоги и отравление продуктами горения. По предварительному диагнозу у него ожоги 2-ой степени на 36% тела, затронувшие голову, спину, лицо и верхние конечности. Мужчина был доставлен в больницу.

Спасателям удалось ликвидировать пожар, но огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество, также нанеся повреждения стенам дома.

Причина возгорания на данный момент уточняется, однако версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств рассматривается как одна из возможных.

В Бешенковичском районе на пожаре сильно пострадали мужчина и женщина

Витебская область пожар происшествие ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.