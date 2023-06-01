В Миорском районе мужчина получил ожоги 20% тела в результате пожара

Житель Миорского района получил ожоги 20% тела из-за непотушенной сигареты.

Как выяснилось, 29 мая в милицию позвонили жители агрогородка Повятье, которые сообщили, что около их населенного пункта сгорела хозпостройка. На месте происшествия в брошенном доме правоохранители нашли мужчину, который пострадал на пожаре. С ожогами 20% тела его доставили в учреждение здравоохранения.

Оказалось, что мужчина самовольно проник в хозпостройку, закурил, и в результате неосторожного обращения с огнем возник пожар.