В Бешенковичском районе на пожаре сильно пострадали мужчина и женщина

Происшествия
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Вечером 28 октября в агрогородке Ржвак произошел пожар, в результате которого два человека получили травмы. Инцидент случился, когда частный жилой дом вспыхнул в огне примерно в 20:00.

Хозяйка дома, 37-летняя женщина, и ее 44-летний мужчина-сожитель смогли самостоятельно покинуть горящее жилище до прибытия пожарных.

По приезде пожарных, дом находился в огне, пламя было открытым. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. После медицинского осмотра стало известно, что у женщины имеются ожоги на 20% ее тела, а у мужчины – более 60%.

Оба пострадавших были госпитализированы в больницу для лечения ожогов.

По результатам пожара, дом потерпел значительные повреждения: крыша и потолочное перекрытие были уничтожены огнем, а стены получили повреждения. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить причины возгорания.

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Витебская область пожар происшествие
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