Себестоимость производимой продукции в Витебской области увеличилась, сопровождаясь снижением рентабельности

Себестоимость продукции, товаров, работ и услуг, выпущенных организациями Витебской области, увеличилась на 10,4% в течение 2023 года. В результате этого прибыль от реализации уменьшилась с 1 747 400 000 рублей в 2022 году до 1 483 700 000 рублей в 2023 году, что составляет уменьшение на 15,1% или 263 700 000 рублей.

По итогам 2023 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг снизилась до 4,9% (по сравнению с 6,4% в 2022 году), а рентабельность продаж уменьшилась до 4,2% (в сравнении с 5,3% в 2022 году).

Данные областной статистики на 1 января 2024 года показывают, что кредиторская задолженность организаций Витебщины составила 6 410 700 000 рублей, из которых просроченная часть составляет 1 349 200 000 рублей, что равно 21% от общего объема кредиторской задолженности.

Интересно отметить, что просроченная кредиторская задолженность практически сравнялась с прибылью от реализации продукции, товаров, работ и услуг за год.

В то время как дебиторская задолженность перед организациями области составляет 4 678 900 000 рублей, просроченная ее часть достигла 837 000 000 рублей.