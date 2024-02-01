Жительница Браслава стала жертвой мошенников

Жительница Браслава стала жертвой аферистов, которые использовали номер мессенджера ее начальника для мошеннических действий. Женщине пришло сообщение от предполагаемого начальника, в котором говорилось о предстоящем обыске ее дома с участием сотрудников правоохранительных органов. Получив такую информацию, женщина решила, что это серьезное событие.

Далее злоумышленники, используя учетную запись руководителя, предложили помощь от якобы сотрудника Департамента финансовых расследований. В ходе разговора с “правоохранителем” женщина узнала, что на ее имя оформляются кредиты, а деньги переводятся на украинские счета.

Позже к жертве обмана обратился еще один человек, выдававший себя за следователя. Он заявил о предстоящем обыске, в ходе которого изымут незадекларированные денежные средства. За неделю активного психологического давления женщина перевела мошенникам 55 тысяч рублей, включая свои сбережения и средства от оформленного кредита.

В другом случае житель Орши потерял 2,5 тысячи рублей после виртуального знакомства.