В Витебске без отопления и горячей воды остались несколько домов

Ночью 26 января в Витебске на проспекте Победы произошел инцидент, когда автомобиль провалился в теплотрассу, приведя к временному отключению отопления и горячего водоснабжения в нескольких домах. Сообщение о происшествии поступило витебским спасателям в 1:06.

Причиной инцидента оказалось то, что водитель припарковал свой автомобиль на зеленой зоне над каналом коммуникаций теплоснабжения. Внезапно бетонная плита перекрытия упала, вызвав разрыв трубы тепловой сети, и автомобиль провалился в образовавшуюся яму.

Пожарные смогли извлечь автомобиль из провала при помощи крана, и, к счастью, никто не пострадал. Аварийная бригада Витебского коммунального производственного унитарного предприятия котельных и тепловых сетей временно отключила трубопроводы отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время проводятся восстановительные работы, как сообщает МЧС.

Инцидент произошел возле дома № 55, корпус 4 на проспекте Победы. Из-за аварии отопление и горячее водоснабжение были отключены в 8 домах по проспекту Победы: №№ 55, корпуса 2, 3 и 4, 57, корпус 1, 57, 59, 59, корпус 1 и 55.