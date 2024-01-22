Основные советы по выбору хорошего брокера

Выбор хорошего онлайн-брокера – одно из условий начала инвестирования в фондовый рынок. Биржевой брокер является важным партнером для любого инвестора, желающего добиться хорошего прогресса на финансовых рынках. Чтобы выбрать сайт фондового рынка, который подходит вам лучше всего, необходимо принять во внимание несколько шагов и критериев.

Что такое онлайн-брокер?

Биржевым брокером может быть физическое лицо или компания, имеющая лицензию на покупку и продажу акций на фондовых биржах. В большинстве случаев биржевому брокеру также будет разрешено покупать и продавать различные формы финансовых инструментов, таких как валюты и сырьевые товары.

Раньше трейдеру приходилось нанимать брокера для торговли акциями на фондовом рынке. В настоящее время для инвестирования в фондовый рынок необходим торговый счет онлайн, открытый у брокера.

Благодаря Интернету и торговой платформе или мобильному торговому приложению вы можете торговать финансовыми продуктами за считанные секунды. Кроме того, торговля через онлайн-брокера стала более прибыльной благодаря снижению брокерских комиссий.

Важность наличия лучшего биржевого брокера

Одна из первых задач, которую должен выполнить трейдер, чтобы начать инвестировать в фондовый рынок — это найти биржевого брокера. Понятно, что не все брокеры равны, и выбрать лучшего биржевого брокера не всегда легко, несмотря на использование онлайн-сравнения фондовых брокеров.

Трейдеру очень важно найти брокера, соответствующего его ожиданиям. Фактически, биржевой брокер будет своего рода торговым партнером и первым контактом при любых обстоятельствах.

Вам необходимо убедиться на сайте отзыв-брокер, что выбранный вами биржевой брокер предлагает вам все необходимые услуги. Очень важно, чтобы ваш брокер был рядом с вами в вашем путешествии по торговле акциями. Необходимо принять во внимание несколько ключевых критериев, и не все они всегда указаны в сравнении брокеров. В этом случае вам необходимо самостоятельно найти информацию на биржевых сайтах брокеров.

Определите свои потребности в онлайн-брокерстве

Важно, чтобы вы знали, что ищете, прежде чем обращаться к компаратору онлайн-брокеров. Критерии поиска различаются в зависимости от типа брокера, который вы предпочитаете: брокер Forex и CFD , американский фондовый брокер и т. д.

Потратьте время, чтобы прояснить, что для вас наиболее важно в биржевом брокере. Ответ будет немного отличаться в зависимости от ваших инвестиционных целей и ситуации, в которой вы находитесь.

Проанализируйте предложение финансовых продуктов брокера

Выбор подходящего брокера зависит от определенных факторов, которые вас волнуют, включая ваш инвестиционный горизонт и финансовые инструменты, которые вы хотите иметь в своем портфеле.

Задумайтесь о качестве обслуживания клиентов брокера

При выборе онлайн-брокера репутация брокерского сайта может сыграть решающую роль в окончательном выборе. Часто это предполагает качественное обслуживание клиентов. Даже если может возникнуть время ожидания, желательно обратить внимание на возможность связаться с ними по телефону, что является гарантией безопасности.

Служба поддержки брокера сможет максимально подробно ответить на ваши вопросы или, возможно, решить техническую проблему. Служба живого чата также может быть полезна для различных нужд.

Кроме того, электронная почта может помочь, хотя время возврата варьируется.

Выбирая брокера, вы должны убедиться, что его служба поддержки клиентов доступна как минимум в будние дни и в часы, когда у вас есть свободное время.

Обратите внимание на цены брокеров

Брокерские сборы неизбежно играют важную роль, поскольку они оказывают прямое влияние на прибыли и убытки. Однако это не самоцель, и онлайн-сравнение биржевых брокеров часто допускает ошибку, сосредотачиваясь только на этом критерии.

Выбор хорошего онлайн-биржевого брокера на самом деле не так прост. Большинство из вас слепо сосредоточены на брокерских комиссиях или уровнях спреда. Это понятно, но имейте рефлекс взглянуть на другие критерии, рискуя быть застигнутыми врасплох: наличие или отсутствие дополнительных комиссий, разрешение на ведение вашей деятельности в большинстве стран, предлагаемые финансовые продукты, обслуживание клиентов, инструменты поддержки. .

Фондовый брокерский рынок имеет тенденцию к дефляции. В мире существует множество онлайн-брокеров, поэтому конкуренция по ценам достаточно агрессивная для привлечения новых клиентов, но это не должно быть единственным критерием выбора брокера.