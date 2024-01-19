«Ученический билет» теперь доступен школьникам Орши. В торжественной обстановке первые 30 карточек вручили учащимся ГУО «Средняя школа № 3 г. Орши имени В.С.Короткевича» и ГУО «Средняя школа № 4 г. Орши». В ближайшее время обладателями многофункционального документа станут остальные учащиеся этих школ.

«Ученический билет» – продукт Образовательной ЭкоСитемы, которую развивает Белинвестбанк. Он увидел свет в 2022 году и был создан специально для школьников и гимназистов.

– Инновации, технологичность, многофункциональность и безопасность – основные тренды, которые легли в основу Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка. «Ученический билет» – не исключение. Он нацелен на то, чтобы сделать учебный процесс как для самого ученика, так и для школы более комфортным. С другой стороны, это возможность учить подрастающее поколение финансовой грамотности с самого раннего детства. Мы, как Первый ЭкоЛогичный банк, ставим перед собой такую задачу, – отметила заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Марина Осиповская. – Благодаря одной из функций «Ученического билета» ребенок учится грамотно распределять свои финансы, а родителям при этом дана возможность контролировать траты – получать уведомления о каждом расчете и при необходимости устанавливать максимальную сумму и количество доступных операций в сутки. Это прекрасная подготовка школьника ко взрослой жизни.

Ирина Афицерова, директор ГУО «Средняя школа № 4 г. Орши», Марина Осиповская, заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк», Ирина Пармон, директор ГУО «Средняя школа № 3 г. Орши имени В.С.Короткевича»

Одна карточка выполняет целый ряд задач. Она подтверждает статус учащегося учреждения общего среднего образования. Помимо этого, является пропуском в учреждение образования для его обладателя, читательским билетом в библиотеку, проездным документом при его предъявлении контролеру в общественном транспорте. Для ребят это еще и возможность оплаты покупок в школьной столовой и за пределами школы. Таким образом «Ученический билет» встроен в инфраструктуру как школы, так и города.

– Орша стала вторым городом в области после Витебска, который присоединится к Образовательной ЭкоСистеме Белинвестбанка. В проект «Ученический билет» вошли две наши школы. И это не просто дань моде – это необходимость, – считает заместитель Председателя Оршанского районного исполнительного комитета Виктор Колочёв. – Важная составляющая здесь – обеспечение безопасности образовательного процесса. Обе школы оборудованы турникетами и ограждениями для системы контроля и управления доступом в помещения, а пропуском в учреждения образования будет «Ученический билет». Помимо этого, использование технологичных продуктов повышает интерес самих детей к образовательному процессу.

Заместитель председателя Оршанского районного исполнительного комитета

Виктор Колочёв

Сегодня более 221 тысячи учащихся страны уже пользуется «Ученическим билетом». Инновационный продукт внедрен в школах и гимназиях Минска , Витебска , а теперь и Орши. На очереди учреждения образования Гомеля и Гродно. В каждом городе карточка имеет индивидуальный дизайн. При этом содержит ряд сведений: ФИО ученика, его фотографию и дату рождения, информацию о месте учебы, срок действия карточки, штрих-код (при необходимости использования в библиотеке), уникальный QR-код. Возможность расчетов, благодаря последнему – отдельный функционал.

QR-код является одновременно «ключом» для «Детского кошелька» , а еще открывает возможность использовать приложение «Оплати.Детский» . Родитель создает такой кошелек в своем приложении «Оплати» на смартфоне и привязывает к нему «Ученический билет» юного пользователя, пополняет его и контролирует расходы*. Таким образом, «Ученический билет» позволяет ребенку рассчитываться в сервисе «Умный буфет» в школьной столовой, а также в любом месте, где установлен сканер «Оплати» по всей стране.

«Ученический билет» выпускается на время обучения ребенка в учреждении образования. Каждый становится его обладателем на период получения начального (с 1 по 4 классы), базового (с 5 по 9 класс) и среднего (10,11 классы) образования. Если ученик переходит на новую ступень образования либо в другое учреждение, билет подлежит замене. Выпуском документа занимается Белинвестбанк, но выдает «Ученический билет» само учреждение образования. Так что родителям не нужно тратить время на посещение офиса банка.

Заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Марина Осиповская и заместитель председателя Оршанского районного Совета депутатов, начальник управления по образованию Оршанского районного исполнительного комитета Андрей Загурский вручают «Ученический билет» ученику ГУО «Средняя школа № 4 г. Орши»

Напомним, Образовательная ЭкоСистема Белинвестбанка – часть общебанковской ЭкоСистемы, в рамках которой разрабатываются и создаются многофункциональные инфраструктурные продукты для образования и развития. Сегодня в состав ЭкоСистемы входят около 300 высших и средних специальных учебных заведений, а также школы и гимназии. Ее участникам доступны шесть уникальных продуктов: многофункциональные интеллектуальные идентификационные «Карточка студента» , «Ученическая карточка» и «Карточка сотрудника» , «Ученический билет» , а также «Студенческий овердрафт» и кредит «Хочу учиться». Они не только помогают студентам, учащимся и профессорско-преподавательскому составу в управлении финансами, но также делают учебу и работу более комфортной, доступной, интересной. Образовательная ЭкоСистема Белинвестбанка включает в себя не только наполнение суперсовременными продуктами, услугами и сервисами, но также сотрудничество с учреждениями образования в области проведения научных исследований, образовательных услуг. Особое внимание уделяется развитию мотивации и поддержке одаренных студентов в рамках программы «Капитализация личного бренда».