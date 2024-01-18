На что обратить внимание при выборе техники?

Xiaomi — бренд китайской компании, базирующейся в Пекине и основанной 6 апреля 2010 года. Если изначально Xiaomi предлагала преимущественно продукцию в области мобильной телефонии, то компания быстро переключилась на другие направления. 15 декабря 2014 года бренд инвестировал 1,3% своего капитала в запуск производства бытовой техники.

Xiaomi выделяется прежде всего соотношением цены и качества своей продукции. Действительно, стратегия бренда основана на прибыли, которая никогда не превышает 5%, а также на ограничении запасов, чтобы вызвать еще больший энтузиазм среди покупателей.

Недавно, помимо основных продуктов, представленных брендом, Xiaomi недавно вышла на международный рынок своей продукции. Помимо этого компания продолжает выпускать новинки в различных областях.

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Основные критерии выбора робота-пылесоса Xiaomi

Чтобы помочь вам выбрать лучший робот пылесос ксяоми, мы приводим обновленную информацию об основных критериях, которые следует учитывать перед покупкой.

Очищаемые поверхности: в зависимости от модели робот-пылесос может быть более эффективен на одном этаже, чем на другом.

Предлагаемые программы: помимо основных функций каждый пылесос может предложить более продвинутую программу для более качественной уборки.

Автономность: модель с высокой автономностью всегда более практична.

Уровень шума: хороший робот-пылесос не должен мешать вам при уборке. Обратите внимание на уровень шума устройства при покупке, чтобы обеспечить вам больший комфорт при его использовании.

Техническое обслуживание: хотя все пылесосы нуждаются в обслуживании, некоторые модели гораздо более требовательны, чем другие.

MacBook Air: неоспоримый символ

Устройства Apple этой категории отличаются, прежде всего, своей мобильной природой. Начнем с самого культового ноутбука Apple: MacBook Air. Если он носит такое название, то не зря. На самом деле, это просто самая тонкая машина от фирмы Apple, доступная на сегодняшний день, с размером менее двух сантиметров в холке. Поэтому вы можете брать его с собой куда угодно, поскольку он почти такого же размера, как лист А4.

В случае с MacBook Air 13 это подтверждается его небольшим весом (1,35 кг), 13-дюймовым экраном и эффективной батареей, гарантирующей 12-часовую работу без необходимости подзарядки. Когда дело доходит до производительности ноутбука, многое зависит от выбранной конфигурации оборудования. Их несколько.

Самый мощный из них использует процессор технологии Broadwell i7-5650U. Это двухъядерная и четырехпоточная система с базовой тактовой частотой 2200 МГц. Так что можно сказать, что это достойный процессор , который отлично работает как при работе за столом, так и в путешествии.

Чуть более дешевые конфигурации используют чипы серии i5. Пользователи могут выбрать модель пятого поколения (i5-5250U) или четвертого поколения (i5-4260U). Рекомендуется выбирать первый из упомянутых процессоров, поскольку он лишь немного уступает самому мощному агрегату. Система четвертого поколения явно отстает по производительности.

Процессоры поддерживаются оперативной памятью DDR3 с тактовой частотой 1600 МГц. Следует подчеркнуть, что микросхемы памяти интегрированы в материнскую плату, поэтому заменить их или установить новые невозможно. Производитель предоставил версии с 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти.

Есть в устройствах и флешка – в самых дешевых моделях ее объем составляет 128 ГБ, в более дорогих 256 или 512 ГБ.

Как и положено ноутбукам Apple, MacBook Air 13 использует эффективный беспроводной интерфейс и передовую операционную систему (OS X Yosemite).

После того, как вы правильно проинформировались, вы можете купить технику в интернет- магазине МТС. Оператор связи предлагает выгодные тарифы и гибкие планы оплаты, поэтому вы можете выбрать решение, которое лучше всего подходит вам или вашему бизнесу.