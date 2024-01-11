В Витебске по улице Воинов-Интернационалистов был обнаружен и устранен дефект трубопровода

Ремонтные работы на поврежденном участке теплотрассы, расположенной на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске завершены.

Напомним, ранее, 4 января была обнаружена утечка теплоносителя на теплотрассе вблизи костела Иисуса Милосердного. Из-за сильных морозов ремонт был отложен до улучшения погодных условий.

10 января с началом потепления были начаты ремонтные работы, предварительно выявлено место повреждения. В ремонте участвовали 17 человек и 6 единиц спецтехники. Через несколько часов работы были успешно завершены, проведен диагностический контроль, тепловой участок заполнен теплоносителем, и в 14:40 восстановлено теплоснабжение для отключенных потребителей.

Во время ремонта температура воздуха в Витебске колебалась от +0,2 °C до +0,8 °C.