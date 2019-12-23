Спасатели-взрывотехники провели подрыв 90 метровой трубы в Орше. Видеофакт

Специалисты взрывотехнической службы пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» Витебского областного управления МЧС провели направленный подрыв 90-метровой железобетонной трубы неэксплуатируемой котельной. Она расположена на территории Оршанского завода приборов автоматического контроля, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. Направленный подрыв был произведен 21 декабря.

Заряд был заложен в нижней части трубы. После направленного взрыва она упала на пустой участок между строениями.