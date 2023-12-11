Страшные пробки на границе: 3300 фур пытаются въехать на территорию ЕС из Беларуси

Большие очереди образовались по всем направлениям, но самыми загруженными являются погранпереходы на белорусско-литовской границе.

Более 3330 большегрузов скопились в очереди на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, следует из информации на сайте белорусского пограничного комитета.

Так, по данным на 6:00, больше всего грузовых фур находится на границе Беларуси с Литвой, где образовались очереди из 1880 грузовых автомобилей. Больше всего машин сейчас находится в пункте пропуска “Бенякони”, где въехать из Беларуси на территорию ЕС пытаются свыше 950 фур. В ПП “Каменный Лог” находится в данный момент более 460 большегрузов, в “Котловке” – 340 и более 130 фур в погранпереходе “Привалка”.

Большая очередь из 950 грузовых автомобилей образовалась на границе Беларуси с Польшей, все эти автомобили находятся в единственном функционирующем погранпереходе на этом направлении, речь идет о пункте пропуска “Козловичи”.

На белорусско-латвийской границе также образовалась немаленькая очередь: свыше 500 фур пытаются въехать из Беларуси на территорию Латвии через погранпереход “Григоровщина”.

Ситуация с легковушками попроще, очереди образовались только по двум направлениям – литовскому и польскому. В ПП “Бенякони” на белорусско-литовской границе сейчас находятся 30 легковых автомобилей и по 10 машин в “Каменном Логе” и “Привалке”.

Через погранпереход “Брест” на границе Беларуси с Польшей въехать на территорию ЕС пытаются 40 легковых автомобилей.

Закрытие пунктов пропуска

Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта “Силене” (с белорусской стороны “Урбаны”). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.

Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход “Патерниеки” (с белорусской стороны – “Григоровщина”).

Ранее прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе “Шумскас” (с белорусской стороны “Лоша”) и “Твярячюс” (“Видзы”). Данное решение было принято литовским правительством.

Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: “Лаворишкес” (“Котловка”), “Мядининкай” (“Каменный Лог”), “Шальчининкай” (“Бенякони”), “Райгардас” (“Привалка”).

В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска “Бобровники”. В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта (“Кукурыки” – “Козловичи”) и один для легкового (“Тересполь” – “Брест”).

Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска “Кукурыки” грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.