Что такое коды Гармонизированной системы (HS)

Вы занимаетесь импортом и экспортом товаров через границу? Понимание кодов ГС имеет решающее значение для такой торговли. Итак, что такое код Гармонизированной системы (ГС)?

На первый взгляд кажется, что это какие-то случайные цифры, но эти коды имеют решающее значение для упрощения международной торговли. Они оказывают существенную помощь при транспортировке и работе с местными нормативными актами. Итак, в этом блоге мы расскажем все, что вам следует знать о коде ТН ВЭД и его применении.

Что такое код ТН ВЭД?

Товары классифицируются и идентифицируются для таможенных целей с помощью кодов Гармонизированной системы (ГС), также известных как коды ГС. Всемирная таможенная организация создала Международный торговый код (код HS), который теперь используется во всем мире.

Более 200 стран и экономик используют этот метод для составления статистики по международной торговле и таможенным сборам. Более 98% всех товаров, находящихся в международной торговле, классифицируются с помощью ГС.

Представляя собой последовательность цифр, эти коды идентифицируют конкретные продукты в зависимости от их качества, ингредиентов или предназначения. Код ТН ВЭД был разработан для того, чтобы страны всего мира могли использовать один и тот же язык для классификации товаров в международной торговле.

Структура кодов ГС

Структура кодов Гармонизированной системы (ГС) – это подробная и обширная система классификации товаров для международной торговли.

Во всем мире эти коды состоят из шести цифр, а некоторые страны добавляют их для еще более детальной классификации. Для эффективной идентификации и классификации товаров каждому коду присваивается уникальный код ТН ВЭД.

Код разбит на отдельные разделы, представляющие различные виды продукции, от первичных ресурсов до конечной продукции. Первые две цифры обозначают раздел, который в широком смысле делит товары на категории с сопоставимыми целями или характеристиками.

Следующие два номера обозначают рубрики, которые уточняют классификацию на основе состава материала или критериев применения. Последующие подзаголовки дают более подробную разбивку до четырехзначного уровня.

После этого страны могут добавлять национальные подзаголовки с дополнительными цифрами в свои тарифные сетки, чтобы достичь максимальной точности.

Чтобы сделать это более наглядным, давайте рассмотрим пример.

В качестве примера можно привести “01” для живых животных и “02” для вареного мяса и субпродуктов. По мере продвижения вперед дополнительные цифры в структуре кода раскрывают более конкретную информацию о типе продукта или его составных частях.

Например, вторая и третья цифры кода ТН ВЭД для говядины указывают, является ли продукт свежим, охлажденным (0201) или замороженным (0202), соответственно. Такой структурированный метод обеспечивает международную гармонию, стандартизируя язык торговых документов и упрощая точные расчеты тарифов для импортируемых и экспортируемых товаров по всему миру.

Таким образом, предприятия выигрывают от оптимизации таможенных процессов и повышения прозрачности международной торговли, что стало возможным благодаря кодам ТН ВЭД.

Как работают коды ТН ВЭД?

Стандартизируя язык, используемый таможенниками и торговцами, коды ТН ВЭД играют важную роль в повышении эффективности международной торговли. Тип, состав, функция или назначение товара определяют, какой код ТН ВЭД ему следует присвоить.

В конце этих первоначальных шести номеров могут быть добавлены дополнительные номера для обозначения более конкретных подкатегорий. Такой тщательный подход гарантирует, что каждый товар, продаваемый по всему миру, будет правильно классифицирован в зависимости от его характеристик. При правильном использовании кодов ГС страны могут точно контролировать импорт и экспорт и взимать необходимые сборы и налоги.

Кроме того, правительства могут измерить объем импортируемой и экспортируемой продукции, что поможет им принять правильные меры на последующие годы.

Какой код ТН ВЭД используется на таможне?

Гармонизированная система кодов, или сокращенно HS-код, является важной частью международной торговли, поскольку она обеспечивает последовательный метод классификации товаров.

Шесть цифр в этом буквенно-цифровом коде используются таможенными службами по всему миру. Таможенники в значительной степени полагаются на “код ТН ВЭД”, поскольку он помогает им быстро и надежно идентифицировать товары и назначать соответствующие сборы и налоги.

Учитывая, что каждый год миллионы товаров проходят международную обработку, эта схема кодирования способствует открытому общению между таможенными службами по всему миру.

Какой код ТН ВЭД указывается в коммерческом счете-фактуре?

Код HS (код Гармонизированной системы) – это “сердце” коммерческого счета-фактуры в международной торговле. Описание товара позволяет сотрудникам таможни и службы доставки понять, чего ожидать от груза. Поэтому очень важно, чтобы в счете-фактуре был указан правильный код ТН ВЭД.

Вот как обычно указывается код ТН ВЭД в коммерческом счете-фактуре:

Описание товаров: Дайте подробное описание отгружаемых товаров в разделе “Описание товаров” счета-фактуры. Укажите название товара, его характеристики и количество.

Код ТН ВЭД: Укажите соответствующий код ТН ВЭД рядом с описанием каждого товара. В этом коде шесть цифр, хотя некоторые страны используют более детальные категории и, следовательно, имеют свои собственные уникальные системы кодирования. Убедитесь, что код ТН ВЭД действительно соответствует вашему товару.

Страна происхождения: укажите страну происхождения каждого продукта. Эта информация важна для установления налогов на импорт и ведения переговоров по торговым соглашениям.

Стоимость товаров: Не забудьте указать денежную стоимость каждого товара в счете-фактуре. Это используется для определения тарифов и налогов на таможне.

Общая стоимость счета: Включите все цены на товары и стоимость доставки, чтобы получить общую сумму счета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы нанимаете опытного экспедитора, он выполнит все вышеперечисленные задачи.

Обновление кодов ТН ВЭД в 2022 году

Каждые пять лет Всемирная таможенная организация (ВТамО) обновляет свою систему кодов ТН ВЭД, чтобы отразить последние изменения в международной торговле.

Всемирная таможенная организация (ВТамО) объявила о выпуске 7-го издания ТН ВЭД в январе 2022 года. В этом издании были внесены незначительные изменения в требования к кодам ТН ВЭД.

Темпы внедрения этих обновлений в странах различны. Однако ЕС и другие крупные торговые блоки быстро приняли новые правила 1 января 2022 года.

Прежде чем приступить к экспорту или импорту, ваши товары должны быть соответствующим образом классифицированы в соответствии с таможенными правилами каждой страны на вашем торговом маршруте. Юридические и деловые документы должны содержать правильные коды ТН ВЭД.

Важность кодов ТН ВЭД в международной торговле

Содействие глобальной торговле

Коды ТН ВЭД определяют товары и изделия по их свойствам, что позволяет упростить таможенные процедуры и обеспечить международную торговлю. Коды ТН ВЭД помогают правительствам унифицировать данные об импорте/экспорте и упростить трансграничные операции для доставки из китая юр лицам, точно классифицируя товары в соответствии с международными стандартами.

Обеспечение согласованности и стандартизации

Единообразие, которое они привносят в документы международной торговли, – вот почему коды ТН ВЭД так важны. Благодаря этим стандартизированным классификационным кодам 200 стран-участниц достигается единообразие в разных областях и на разных рынках.

Это облегчает точный расчет тарифов, сборов, налогов и других расходов, связанных с торговлей, и упрощает обмен информацией между торговыми партнерами. Независимо от языковых барьеров или различий в национальных правилах, коды ГС помогают точно идентифицировать товары, включая в структуру кода такие детали, как использованные материалы или методы производства.

Повышение эффективности работы таможни

Своевременное прохождение международной торговли через границы имеет важное значение для снижения перегруженности, вызванной процедурами досмотра. Благодаря автоматизированным системам оформления грузов в портах по всему миру коды ТН ВЭД значительно повышают эффективность работы таможни.

Органы власти могут быстро проанализировать степень риска, связанного с определенными товарами, когда грузам присваивается код, точно соответствующий описанию продукта. Таким образом, экономится драгоценное время.

Продвижение прозрачности и справедливости

Коды ТН ВЭД помогают сделать международную торговлю более открытой и справедливой. Они устанавливают точные правила классификации товаров в различных регионах и правовых системах. Таким образом, в ходе трансграничной торговли коммерсанты из других стран могут использовать эти стандартизированные категории, чтобы точно знать, какой тарифный режим применяется к их товарам.

Это исключает возможность споров или путаницы по поводу классификационных суждений, которые принимают различные страны при импорте или экспорте товаров.

Обеспечение точной статистики торговли

Эти коды необходимы для обеспечения единообразия и ясности при регистрации и оценке данных о торговле, учитывая широкое разнообразие товаров, ежедневно продаваемых по всему миру. Правительства могут точно отслеживать товары, ввозимые в страну и вывозимые из нее, присваивая уникальные коды ГС каждому импорту и экспорту.

Используя эту информацию в качестве отправной точки, политики могут разрабатывать тарифы, импортные/экспортные квоты, экономические планы и распределение ресурсов, которые с большей вероятностью приведут к успеху.

Помимо того, что статистика торговли, полученная на основе кодов ТН ВЭД, является ценным инструментом для принятия стратегических решений во всем мире, она позволяет организациям выявлять тенденции рынка и точно оценивать возможные перспективы роста.

Последствия неправильного использования кода ГС

Неправильное использование кодов ГС может иметь серьезные последствия для предприятий международной торговли. Таможенники всего мира используют коды Гармонизированной системы (HS) для классификации импортируемых и экспортируемых товаров.

Их правильное использование обеспечивает точный расчет тарифов, надлежащую документацию и эффективность клиринговых операций. Однако неправильное использование кодов ТН ВЭД может привести к серьезным последствиям.

Первоначальная неверная классификация может привести к неправильной уплате пошлин, что нанесет ущерб прибыли компании. При несоблюдении кодов ТН ВЭД таможенные проверки могут прервать цепочки поставок и отложить выпуск грузов.

Если мошенничество или уклонение от уплаты налогов носит целенаправленный характер, использование неправильных кодов может привести к штрафам или уголовному преследованию.

Использование ошибочных кодов ГС снижает точность и надежность статистики мировой торговли, которая необходима для разработки национальной и международной политики.

Чтобы обойти эти проблемы, трансграничные торговцы должны правильно использовать коды ТН ВЭД.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Где я могу найти код ТН ВЭД на своих товарах?

Немного наблюдений и расследований помогут найти ответ. Во-первых, проверьте свой товар на наличие маркировки или этикетки, которые могут указывать на его классификационный код. Этикетки часто находятся на упаковке или на самом предмете. Найдите этикетки, бирки или выгравированные номера, чтобы определить его происхождение и категорию. В счетах-фактурах и товаросопроводительных документах обычно указывается код ТН ВЭД. Если эти попытки не увенчались успехом, обратитесь к официальным правительственным сайтам, где можно найти таможенные правила и торговую статистику.

Коды HS и HTS: В чем разница?

Товары классифицируются по типу, составу или назначению с помощью шестизначного кода ТН ВЭД, установленного Всемирной таможенной организацией (ВТамО). Он представляет собой единый язык для классификации товаров на трансграничных рынках.

С другой стороны, код HTS – это более специализированный вариант кода HS, используемый таможенной и пограничной службой США для сбора тарифов.

Более тонкая дифференциация товаров в рамках каждой классификационной группы ГС возможна благодаря дополнительным четырем цифрам в коде ВТС. Обе системы идентичны по структуре и функционированию, но в международных деловых операциях они используются для разных целей.

Заключительные слова

Если вы до сих пор с нами, то теперь у вас есть четкое понимание того, что такое коды ТН ВЭД. Они очень важны в международной торговле. Поэтому, если вы новичок в этом мире, вы должны знать подробности об этих кодах, иначе вы можете оказаться в серьезной беде из-за любого недоразумения, или, в худшем случае, мошенники могут воспользоваться вашим непониманием в этой сфере.